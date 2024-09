Les statistiques sont claires : Bruges et l'Union méritaient mieux, Anderlecht, le Standard et Gand peuvent remercier leur gardien

Le championnat en est déjà à sa huitième journée. Le Racing Genk est assez largement en tête avec son récent 18 sur 18, puis vient un peloton. Au jeu des "expected goals", certains s'en sortent bien mieux que d'autres.

Après la première journée, nous avions déjà dressé un premier bilan et réalisé une analyse basée sur le nombre d'expected goals et le nombre de points attendus pour les équipes de Pro League.

Le championnat semblait avoir commencé deux semaines trop tôt. Anderlecht, le Club de Bruges, l'Union, l'Antwerp, La Gantoise et Genk : les équipes de tête n'ont pas vraiment fait forte impression. Et deux semaines plus tard, nous avons procédé à une analyse similaire.

Le peloton avec 13 points, derrière Genk

À la fin de la saison, il sera important de voir quel sera l'impact des treize points actuels pris par l'Antwerp, La Gantoise, le Club de Bruges et Anderlecht. Aucun d'entre eux n'a pourtant brillé par un football de grande qualité.

En ce moment, la différence est cependant énorme en ce qui concerne les expected goals. Le Club de Bruges serait même la meilleure équipe de la Jupiler Pro League s'ils étaient récompensés à leur juste valeur.

En effet, cela donnerait au Club un total de dix-sept points, soit quatre de plus qu'actuellement. Le match du week-end passé contre La Gantoise en est une nouvelle illustration. Genk aurait seize, soit trois de moins qu'aujourd'hui.

L'Union SG serait la surprise, en troisième position, tandis que Charleroi et Louvain ont montré un football agréable et méritaient un peu plus que ce qu'ils ont obtenu jusqu'à présent.

Des chiffres fascinants grâce aux expected goals et points

L'Antwerp est pour le moment à sa place, du moins selon ce système, tandis qu'Anderlecht et La Gantoise surperforment. On remarque surtout que le nombre de buts encaissés devrait être beaucoup plus élevé pour les deux équipes.

Il n'est donc pas surprenant que Colin Coosemans et Davy Roef soient peut-être deux des meilleurs joueurs que nous avons vus à l'œuvre cette saison. Les deux gardiens ont maintes fois sauvé leur équipe, tout comme Matthieu Epolo.

Le Standard peut également remercier son gardien pour avoir encaissé seulement trois buts et réalisé six clean-sheets. En bas du classement, le Beerschot serait toujours dernier, mais l'écart avec le reste de la compétition serait bien moindre.

Football Xg a dressé un tableau complet de la manière dont le championnat belge aurait pu se présenter actuellement. Et il serait bien différent du classement actuel, qui demeure, toutefois, la seule et unique vérité.