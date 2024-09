Grosse déception pour un Diable Rouge déjà éliminé en Coupe d'Italie

Koni De Winter n'ira pas plus loin en Coupe d'Italie. Le Genoa a été éliminé au stade des 16e de finale.

Le Genoa affrontait la Sampdoria, qui évolue désormais en Serie B, dès le stade des 16e de finale de la Coupe d'Italie. Pour cette rencontre, l'entraîneur du Genoa avait fait tourner, et Koni De Winter n'était donc pas sur le terrain.

Un derby de Gênes qui a mal tourné pour l'équipe locale, qui menait pourtant après quelques minutes de jeu via un but de Vidamonti. En fin de match, l'ancien attaquant de Liverpool Fabio Borini a égalisé pour la Sampdoria.

Après ce match nul (1-1), les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but et c'est la Samp qui l'a emporté (5-6), éliminant le Genoa. Une contre-performance pour le 16e de Serie A, car son rival local n'est que 17e de Serie B à l'heure actuelle.

Koni De Winter est resté sur le banc toute la rencontre. Le Belge est cependant titulaire indiscutable en Serie A et devrait encore être appelé par Domenico Tedesco pour les rencontres face à l'Italie et la France. L'occasion, on l'espère, d'enfin pouvoir jouer, car plus tôt ce mois, De Winter avait dû déclarer forfait en dernière minute pour les matchs contre Israël et en France.