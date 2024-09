Dennis Eckert Ayensa a rejoint le Standard avec ambition : "Avec cette équipe, c'est possible d'aller chercher les Play-Offs 1"

Dennis Eckert Ayensa a rejoint le Standard avec ambition. Le buteur allemand a vu la concurrence le dépasser à l'Union Saint-Gilloise, et a bien l'intention de répondre avec les Rouches.

Monté au jeu pour la première fois sous les couleurs du Standard la semaine dernière face à son employeur, l'Union Saint-Gilloise, Dennis Eckert Ayensa s'est présenté en conférence de presse ce vendredi, veille de la réception de Westerlo dans le cadre de la neuvième journée de championnat.

"Porter pour la première fois le maillot du Standard contre mes anciens partenaires, c'était très spécial. Ma femme et moi avons vécu une journée très particulière", lançait l'attaquant.

Trois autres équipes du championnat se sont manifestées, mais je voulais signer dans un grand club avec de l'ambition"

C'est en toute fin de mercato que le buteur allemand a rejoint la Cité Ardente. "Trois autres équipes du championnat se sont manifestées. Je devais initialement signer à l'étranger, mais le transfert ne s'est pas fait, car le propriétaire détenait trois clubs, et il n'a pas voulu libérer les fonds malgré l'accord avec l'Union et moi."

"Je suis revenu à l'entraînement de l'Union et c'était difficile, ils avaient pris un autre attaquant. Je me suis entretenu avec la direction, qui m'a dit qu'on pourrait discuter si quelque chose venait. Je leur ai dit que si je restais en Belgique, c'était pour signer dans un grand club avec de l'ambition. Le Standard est venu aux nouvelles lors du dernier jour du mercato et je n'ai pas hésité. Le club a de l'ambition et moi aussi."

Dennis Eckert Ayensa veut aider le Standard à retrouver les Champions Play-Offs

De l'ambition, Eckert Ayensa n'en manque pas. Le buteur de 27 ans vient de disputer les Champions Play-Offs avec l'Union, et veut aider le Standard à les retrouver. "Quand je vois les qualités et la jeune équipe qu'on a, avec quelques joueurs expérimentés, c'est possible d'aller chercher les Play-Offs 1. Ce sera évidemment difficile, il faut prendre chaque match comme une finale."

Titulaire à cinq reprises avec les Unionistes en début de saison et buteur face au Beerschot, Eckert Ayensa a rapidement tourné le bouton, à Sclessin. "Ça n'a pas été difficile de le faire. J'ai senti que le club me voulait, c'était aussi mon cas. Les premiers entraînements étaient frustrants, car j'avais une petite blessure, mais je suis maintenant fit et je me réjouis des prochaines semaines, des prochains mois."