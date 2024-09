Lancé par Vincent Kompany, il s'épanouit aujourd'hui à Beveren : "Je serai toujours reconnaissant envers Anderlecht"

Sieben Dewaele a dû se chercher un nouveau club cet été, après la faillite du KV Ostende. Finalement, il a atterri à Beveren, où il se débrouille bien.

Sieben Dewaele a vu que la situation de KV Ostende se détériorait de semaine en semaine la saison dernière, mais il donnait tout pour le club chaque week-end. Finalement, le KVO a fini par faire faillite et il a ainsi été contraint de relever un nouveau défi. Il a ainsi retrouvé chaussure à son pied ailleurs en D1B, du côté de Beveren.

"Je suis heureux qu'un si beau club se soit présenté sur mon chemin" a déclaré Dewaele au Nieuwsblad. "Même si cela a pris du temps. Le marché des transferts a démarré très lentement. Pourtant, j'avais toute confiance en mon entourage. J'espérais cependant que des clubs se manifesteraient plus rapidement".

"Pourquoi ai-je choisi Beveren ? C'est un club magnifique et ambitieux avec une histoire riche. La discussion avec l'entraîneur Marink Reedijk et le directeur général Bob Peeters m'a donné confiance" poursuit-il.

Il n'oubliera jamais ses débuts au Lotto Park

Sieben Dewaele a évolué à Anderlecht pendant neuf ans. Lancé par Vincent Kompany dans un rôle hybride entre latéral et milieu de terrain, il a disputé cinq matchs en Mauve lors de la saison 2019/2020 mais n'a pas réussi à s'imposer dans la durée.

Mais il n'en garde pas un mauvais souvenir, que du contraire : "Je serai toujours reconnaissant envers Anderlecht pour les opportunités qui m'ont été offertes. C'était une expérience d'entraîner et de jouer sous Kompany. J'ai beaucoup appris de lui. Et quand il parle, on l'écoute".