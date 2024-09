Christian Kabasele buteur contre l'Inter : "Prouvé que nous sommes une équipe sérieuse"

Auteur d'un surprenant début de saison, la formation de Kosta Runjaić rentre doucement dans le rang suite à deux défaites de rang.

L'Udinese restait sur quatre rencontres sans défaites, dont trois victoires. Mais la belle série se ponctuait face à l'AS Roma le week-end dernier, avant une deuxième défaite de rang contre l'Inter (2-3).

Malgré un Christian Kabasele qui relançait la rencontre en égalisant (voir ici), les Friulani ont finalement subi la loi de Lautaro Martinez dont le doublé a permis aux Milanais d'empocher la mise.

"On ne peut pas faire de telles erreurs contre des équipes comme ça et on ne peut pas prendre des buts au début et à la fin d'une mi-temps. Malgré cela, nous avons montré un bel esprit et prouvé que nous sommes une équipe sérieuse", a évoqué le Belge sur le site du club.

Deux défaites à effacer le week-end prochain

"Nous savons que nous pouvons compter sur nos supporters, il est important que les équipes qui viennent jouer chez nous à Udine, réalisent qu'elles vont vivre un match difficile. Nous devons tous regarder vers l'avant, la semaine prochaine est très importante car si nous prenons trois points contre Lecce, cela signifiera que nous avons bien commencé la saison", poursuit le défenseur.

"Nous devons être plus concentrés, il y a toujours une erreur d'inattention dans nos buts encaissés. En général, nous défendons bien, nous sommes agressifs, mais nous devons éviter ces erreurs qui nous plombent le résultat. Nous devons travailler dur pour être parfaits en défense, nous marquons mais nous devons aussi être solides pour ne pas encaisser", ponctue l'ancien joueur de Genk et d'Eupen.