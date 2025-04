"Cette semaine, on a davantage mis l'accent là-dessus" : parmi les derniers entraîneurs à avoir battu l'Union, Besnik Hasi sait quoi faire dans le derby

Ce soir, Besnik Hasi va tenter de décrocher sa première victoire depuis son retour à Anderlecht. Mais la tâche ne sera pas simple contre l'Union.

Sa dernière victoire, Besnik Hasi l'a décrochée au Parc Duden. C'était avec Malines, le KV s'était imposé 0-1 il y a deux mois. "Ce n'était pas un match facile pour nous, mais nous avons bien géré la situation. Anderlecht devra également donner le meilleur de lui-même pour s'imposer, tant collectivement qu'individuellement. Cette Union est tout simplement très difficile à battre", explique-t-il en conférence de presse.

Depuis son arrivée, Besnik Hasi peine encore à installer des schémas de sorties de balle offrant des solutions au porteur du ballon. Et il n'est pas le seul : David Hubert et Brian Riemer ont également souffert de la parte simultanée de Jan Vertonghen et Zeno Debast, parmi les meilleurs relanceurs du pays.

Qui pour orchestrer la relance ?

Tous deux avaient cette qualité de passe qu'on ne retrouve plus dans le secteur défensif : "C'est vrai. C'est un peu insuffisant. On a beaucoup de joueurs qui se déplacent entre les lignes et qui récupèrent le ballon. Ensuite, on joue souvent sur des combinaisons courtes. Cette semaine, on a davantage mis l'accent sur les changements sur les côtés".

Reste maintenant à l'appliquer en match : "S'il y a des espaces, il faut oser jouer ces ballons. Même contre une équipe comme Union qui nous mettra la pression. Ça ne concerne pas que les défenseurs, mais aussi les milieux de terrain".

Hasi veut que ses joueurs fassent preuve de caractère : "Vous savez, le premier match contre le Club de Bruges a été mauvais. Cela aurait pu en freiner certains. C'est pourquoi c'était bien d'avoir commencé de manière agressive contre Genk. Avec du cran. On aurait pu marquer dès le premier quart-temps, ce qui aurait pu nous donner un coup de pouce pour mieux jouer". La progression anderlechtoise sera-t-elle visible ce soir ?