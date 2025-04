🎥 Kevin De Bruyne complètement cramé ? Sa réponse n'a pas traîné : quelle inspiration pour relancer Manchester City

Manchester City s'est fait peur contre Crystal Palace. Kevin De Bruyne a aidé son équipe à revenir dans la rencontre.

Contrairement à ces dernières semaines, c'est Kevin De Bruyne qui était titulaire avec Manchester City tandis que Jeremy Doku débutait sur le banc. Les troupes de Pep Guardiola affrontaient Crystal Palace pour tenter de refaire leur retard sur le podium.

Mais tous les supporters cityzens étaient conscients de la menace que représente Crystal Place. Les Londoniens ont déjà joué plusieurs vilains tours à City ces dernières années. Sans compter que comme souvent en fin de saison, l'équipe se sent pousser des ailes.

Quatre buts en première mi-temps

C'était encore le cas en ce début d'après-midi, tout a souri aux visiteurs en début de match. Alors que Manchester City s'est procuré plusieurs occasions franches pour ouvrir le score, Palace a planté deux buts dans les vingt premières minutes.

Dos au mur, City a continué à pousser. Et c'est des pieds de Kevin De Bruyne que la lumière est venue. Le Diable Rouge, déjà l'un des meilleurs Cityzens jusque-là, a pris ses responsabilités en tirant directement un coup franc axial aux 20 mètres.

ðŸš¨ðŸ´ó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿ GOAL | Manchester City 1-2 Crystal Palace | Kevin De Bruyne



KEVIN DE BRUYNE PULLS ONE BACK FOR MANCHESTER CITY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/3dZaqthnwd — Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 12, 2025

Le ballon est rentré via le poteau pour faire 1-2. Son premier coup franc direct en Premier League depuis deux ans et demi. Dans la foulée, KDB était également impliqué dans l'action amenant le 2-2 d'Omar Marmoush pour revenir dans la rencontre avant la fin de la première mi-temps. Déchaîné, De Bruyne a ensuite délivré l'assist sur le but du 3-2 dès le début du deuxième acte, City s'est finalement imposé 5-2.