🎥 Mais comment a-t-il réussi à la mettre dans un tel angle ? Niklo Dailly signe l'un des buts du weekend

Hier soir, le Lierse l'a emporté 1-0 contre le Patro Eisden. Niklo Dailly a inscrit le seul but de la rencontre d'un coup franc somptueux.

Pendant que le RWDM jouait sa remontée en première division, Niklo Dailly se focalisait sur son propre match, à savoir la réception du Patro Eisden (qui avait déjà privé les Molenbeekois de la promotion la semaine dernière) avec le Lierse.

Et comme Lommel au Stade Machtens, le Lierse a créé la surprise en battant une équipe du top 6 alors qu'il n'avait plus rien à jouer. Evoluer plus libéré, la clé pour performer au-delà des attentes ? Libéré, Dailly l'était en tout cas sur le seul but de la rencontre.

Son cinquième de la saison...et de loin le plus beau ?

L'attaquant prêté par le RWDM a fait mouche sur un coup franc assez excentré. Malgré l'angle fermé, le Bruxellois a tenté sa chance directement, bien lui en a pris.

Nous n'irons pas jusqu'à le comparer aux inspirations de Juninho, par respect pour le football brésilien, mais force est de constater que la trajectoire du ballon est tout simplement superbe, laissant le gardien du Patro complètement stupéfait.

ūüėĪ | Comment Niklo Dailly a-t-il pu la mettre de cet angle ? ūüďźūüēłÔłŹ #LIEPAT pic.twitter.com/HwmfdkOe2L — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 11, 2025

Une petite merveille qui a assuré la victoire au Lierse. De quoi également montrer ce que Niklo Dailly a dans le ventre, lui qui arrivera à la fin de son contrat au RWDM cet été.