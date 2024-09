"J'avais assez de liberté de la part du coach" : Flavio Da Silva revient sur son doublé face à Seraing

Flavio Da Silva s'est distingué comme l'un des principaux artisans de la victoire du RFC Liège face à Seraing au stade du Pairay. Le joueur analyse la rencontre à notre micro.

Après son doublé lors de la victoire 0-3 du RFC Liège face à Seraing, Flavio Da Silva est revenu sur sa prestation.

Le Franco-Portugais met d'abord le collectif en avant : "Oui, c'était un match abouti pour tout le monde. Le plus important, c'était de gagner. On s'est donné à fond sur le terrain, et ça a payé. […] C'est avant tout un travail d'équipe. J'ai marqué deux buts, mais c'est grâce à tout le monde, et Jonathan D'Ostilio aussi a bien contribué. C'est vraiment un gros travail collectif. Tous les uns pour les autres. Il faut qu'on continue comme ça, comme depuis le début de la saison. Même si on avait moins de réussite auparavant, on doit persévérer et engranger le plus de points possible."

Dans ce match, Liège a eu plus de réussite que dans les rencontres précédentes. Le joueur est revenu sur ce sujet : "La réussite a été décisive dans le match. J'ai eu une opportunité en première mi-temps, et cette fois, ça rentre. Si ça ne rentre pas, on aurait été à 0-0 à la mi-temps. L'efficacité a fait la différence aujourd'hui, et j'espère que ça continuera dans les prochains matchs."

J'avais assez de liberté de la part du coach"

Positionné sur le flanc droit, le joueur de 23 ans se sentait bien : "J'avais assez de liberté de la part du coach. Peu importe où je suis sur le terrain, tant que c'est pour aider l'équipe, je donne mon maximum. Et au final, les trois points, c'est ce qui compte le plus."

"Mon premier but ? Ryan Merlen me décale sur le côté. Je suis droitier, et j'étais sur le côté droit. Je me suis dit que j'allais tenter de défier l'adversaire. Je suis revenu vers l'intérieur, j'ai fait une première feinte pour la repousser du pied gauche, puis j'ai essayé de croiser au premier poteau. C'était un peu centré, mais ça a fonctionné."

La saison est-elle enfin lancée pour le RFC Liège ?

Mais peut-on dire que Liège a réellement lancé enfin sa saison ? La réponse du joueur des Sang et Marine : "J'espère que c'est le début de quelque chose. Il faut qu'on continue sur cette voie, avec le plus de réussite possible à chaque match, en gardant le même état d'esprit. C'est comme ça que les points viendront."



Nouveau au sein du club, Da Silva explique s'être bien intégré : "Oui, je me sens très bien. Tout le monde m'a très bien accueilli, et j'essaie de donner le maximum à chaque match pour être récompensé et aider l'équipe à progresser."

