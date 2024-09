📷 La sortie kamikaze du weekend ? Islam Slimani s'en souviendra longtemps

Islam Slimani a joué ses premières minutes dans le championnat algérien pour son retour au pays. Le gardien adverse lui a souhaité la bienvenue.

A Malines, il est rapidement apparu qu'Islam Slimani ne prolongerait pas l'aventure derrière les Casernes. Restait encore à découvrir sa nouvelle destination. Elle est longtemps restée indécise ; mais l'attaquant algérien a fini par rentrer au pays il y a trois semaines.

Slimani a signé pour deux ans à Belouizdad, un club de première division. C'est de là qu'il a avait effectué le grand saut vers l'Europe en août 2013, signant pour à peine 300 000 euros au Sporting Portugal. Trois ans plus tard, l'actuel club de Zeno Debast le revendait 31 millions à Leicester.

Mais revenons à nos moutons : ce weekend, Islam Slimani était titularisé pour la première fois, la rencontre contre l'ES Setif marquant son grand retour dans le championnat algérien.

Un fameux choc avec le gardien

Le match en lui-même ne restera pas dans les mémoires, avec 0-0 pour score final. Les esprits les plus perspicaces l'auront deviné : Slimani n'a pas marqué. Mais l'ancien attaquant d'Anderlecht a par contre été bien tamponné par le gardien adverse.

Dans une sortie (très) aérienne, le portier n'a pas su freiner sa course et a tout pris sur son passage, avec une semelle à la hauteur de la gorge d'Islam Slimani, ce dernier ramassant ensuite le genou de son vis-à-vis en pleine figure. Il en fallait plus pour le déstabiliser : le centre-avant de 36 ans a disputé les 90 minutes.