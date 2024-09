"Toute l'équipe s'est écroulée" : Mbaye Leye analyse la défaite de Seraing face au RFC Liège

Seraing n'y arrive toujours pas ! En effet, les hommes de Mbaye Leye n'ont pas encore remporté la moindre rencontre en championnat cette saison. Dimanche dernier, ils se sont inclinés face à Seraing. Le coach analyse cette nouvelle déception pour les Sérésiens.

Décu, Mbaye Leye s'est présenté à notre micro pour parler de la défaite du RFC Liège face à Seraing sur le score 0-3.

Le Sénégalais a vu une équipe différente de celle qui était sur le terrain depuis le début de la saison : "Je pense que tout était réuni pour que l'équipe s'écroule. Il y avait du monde dans le stade, qu'on ne voit pas d'habitude, et le fait de prendre ce but a fait que derrière, la réaction n'était pas là. Quand tu encaisses un but, il y a des erreurs, et il n'y avait plus personne pour prendre le leadership. Malheureusement, toute l'équipe s'est écroulée. Ce qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison, parce qu'on est dans une bonne dynamique, on joue bien, on se crée des occasions. Aujourd'hui encore, on s'est créé des occasions, mais il y avait une certaine fébrilité."

"Ce que je vais dire dans le vestiaire ? Non, c'est mieux que je ne dise rien pour l'instant. Je pense qu'on en parlera demain, car la déception est grande pour tout le monde. Prendre un peu de recul nous aidera. C'était un match clé par rapport à notre début de saison. On méritait sans doute plus de points jusqu'ici, mais aujourd'hui, non. Liège a très bien joué, ils ont été solides, et Zakaria Atteri, devant, a fait la différence. Il n'a pas perdu de ballons, il a mis en difficulté toute notre défense, et Liège a été cliniquement bon par rapport à nous."

Liège n'était peut-être pas une équipe exceptionnelle, mais c'était une équipe qui savait ce qu'elle voulait"

Le natif de Birkelane a ensuite parlé des absents du côté du RFC Liège, pour lui ce n'était pas forcément un avanatge : "Oui, les absences jouent toujours un rôle, mais ceux qui étaient là ont montré qu'ils voulaient prouver leur valeur. Ce n'était peut-être pas une équipe exceptionnelle, mais c'était une équipe qui savait ce qu'elle voulait et qui attendait le bon moment. Le premier but était crucial. […] On leur a donné confiance, et c'est ça qui a fait la différence."

Encore un derby la semaine prochaine

"Est-ce une bonne chose d'enchaîner avec un autre derby (Eupen la semaine prochaine) ? Oui, c'est une bonne chose, et en plus c'est à la maison. Peut-être qu'il y aura moins de monde dans le stade, et ça nous arrangera. C'est une petite boutade, mais je fais référence à l'année dernière. On avait joué un grand match contre Anderlecht, on avait gagné, tout le monde était au top, la confiance était là. C'était pareil contre SK Beveren, où on avait mérité de gagner. Mais aujourd'hui, c'était tout l'inverse, c'est noir et blanc", explique l'entraîneur de Seraing.

"C'est pour ça que la déception est grande, mais je ne veux pas minimiser le mérite de Liège. Ils ont été très bons, efficaces et ils ont contrôlé le jeu."