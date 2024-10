🎥 Enfin le bout du tunnel et le retour aux affaires pour Adnan Januzaj ? L'ancien Diable Rouge décisif pour la première fois... en 2024

Titulaire pour la première fois sous ses nouvelles couleurs, celles de Las Palmas, Adnan Januzaj a délivré sa première passe décisive depuis le mois de décembre dernier. Une première encourageante pour l'ancien Diable Rouge.

Ancien grand espoir du football belge et européen, Adnan Januzaj vit une carrière bien différente que celle espérée. L'ancien Diable Rouge enchaîne les clubs, en prêt, et peine à s'imposer.

Toujours sous contrat à Séville jusqu'au 30 juin 2025, l'ailier de 29 ans est prêté à Las Palmas, sur les Iles Canaries, cette saison. Sur la pelouse de Villarreal, ce mardi soir, il était titulaire pour la première fois depuis la reprise, en Liga.

Enfin le retour aux affaires pour Adnan Januzaj ?

Et le Belge s'est mis en lumière, avec une passe décisive sur le seul et unique but de Las Palmas, battu par le sous-marin jaune, 3-1. Après que l'ancien meilleur buteur de la Challenger Pro League, Thierno Barry, n'ait assisté l'ancien d'Arsenal, Nicolas Pépé, pour l'ouverture du score, c'est l'ex-Mauve Fabio Silva qui a répondu, sur un service de Januzaj.

C'était sans compter sur l'ancien buteur de Beveren qui a planté le deuxième but, avant de voir Alex Baena, qui avait raté un penalty en seconde période, mettre le troisième en fin de match.

Malgré la défaite, Adnan Januzaj se réjouira d'avoir été impliqué dans un but pour la première fois... de l'année civile. Sa dernière action décisive était un assist, réalisé en Coupe du Roi le 6 décembre dernier avec Séville, contre Astorga, club de troisième division espagnole.