Cet ancien joueur d'Anderlecht a trouvé un nouveau club

L'ancien joueur d'Anderelcht, Samy Bourard, vient de signer dans un club de deuxième division roumaine, l'Otelul Galati.

"Excité et fier de rejoindre l'l'Otelul Galati. J'ai hâte de commencer et de tout donner sur le terrain pour les fans et ce club historique.

Merci pour votre accueil chaleureux et votre confiance. A bientôt sur le terrain," déclare le joueur.



Après quatre années passées au centre de formation d'Anderlecht, c'est à Saint-Trond que le natif de Liège a fait ses débuts professionnels en 2016. Il n'a disputé que cinq rencontres en Pro League avant de signer aux Pays-Bas avec le FC Eindhoven en 2018, puis avec l'ADO La Haye. Par la suite, il a voyagé en Hongrie pour rejoindre le Fehérvár Football Club avant de retourner à La Haye en 2021. Depuis 2022, il a évolué à l'Hapoël Hadera en Israël avant de rejoindre la Roumanie.

Libre de tout contrat depuis le début de l'été, le joueur était en quête d'un nouveau défi.