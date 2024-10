La Gantoise est-elle prête à affronter Chelsea ?

La Gantoise a remporté une victoire assez confortable contre l'OH Louvain (3-0). Les Buffalos semblent donc peu à peu prêts pour leur déplacement à Chelsea.

Au début de la saison, il y avait encore des doutes concernant Max Dean et Andri Gudjohnsen, mais contre Louvain, ils ont tous les deux réussi à marquer un but.

Wouter Vrancken est un entraîneur heureux : "Je suis très content qu'Andri ait pu marquer son but. Ce but est extrêmement important pour lui. On tire de la confiance en marquant, et on le voit également avec Max Dean."

"Malgré les moments difficiles qu'il a traversés, il a très bien joué contre le Club de Bruges et le Cercle Bruges. Il a montré beaucoup d'énergie et a continué sur cette lancée. C'est la récompense de son travail acharné", a déclaré l'entraîneur des Buffalos.

Remerciements aux supporters

Le natif de Saint-Trond a également félicité les supporters : "C'était une très belle réaction du public envers lui. Le fait que le stade soit derrière lui enlève probablement certains doutes. Dean et Gudjohnsen se soutiennent mutuellement, quoi qu'il arrive. Ils savent que nous avons beaucoup de confiance en eux eux."

"Il y a une belle relation entre eux, et ainsi ils peuvent se pousser l'un l'autre. Au début de la saison, on parlait d'un problème avec les attaquants, et regardez où nous en sommes maintenant. Nous ne devons pas nous enflammer, mais c'est la bonne direction."