Rik De Mil amer sur le tournant du match de Charleroi : "Il touche d'abord le ballon"

Charleroi s'est incliné 1-0 à Dender. Rik De Mil s'est exprimé après la rencontre.

En commettant une faute sur Fabio Ferraro à l'entrée du rectangle carolo après dix minutes de jeu, Jeremy Petris a mis Charleroi en difficulté. Sur le coup franc qui a suivi, Lennard Hens a trompé Mohamed Koné pour ce qui sera le seul but du match.

Comme si cela ne suffisait pas pour les Carolos, l'arbitre a brandi un carton jaune à Petris. Menacé de suspension, il manquera donc le prochain match après la trêve internationale...face au Standard.

La phase ennuie Rik De Mil : "Pour moi, il ne méritait pas un carton jaune. Il a d'abord touché le ballon et n'a pas vu le joueur arriver" déclare-t-il pour Sporza. Si l'intervention est effectivement plus maladroite qu'intentionnelle, la trace des crampons de Petris sur les côtes de Ferraro attestent tout de même d'une certaine dangerosité.

La fin d'une série

Pour le reste, l'entraîneur des Zèbres n'a pas grand-chose à reprocher à ses joueurs, si ce n'est de ne pas avoir concrétisé leur domination : "Après ce but, nous avons fait tout ce que nous avons pu. Nous avons eu 70% de possession, nous avons joué de manière très offensive en seconde période, tandis que Dender n'a plus eu d'occasions après le but".

Dans un classement très serré, Charleroi manque l'occasion de s'emparer provisoirement de la deuxième place. La première défaite depuis le 31 août (à Malines) vaut aux Carolos de se faire dépasser par leur adversaire du soir.