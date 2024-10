Un ancien d'Anderlecht a une opinion bien tranchée quant au futur entraîneur du Sporting : " On l'a ou on ne l'a pas dans le sang"

Le Clasico sera-t-il le dernier match de David Hubert en tant qu'entraîneur principal d'Anderlecht ? De nombreux analystes suggèrent déjà de garder l'intérimaire de 36 ans au moins jusqu'à la fin de la saison. Aad de Mos est l'un d'entre eux.

Entraîneur d'Anderlecht de 1989 à 1992, De Mos constate que David Hubert fait du bon travail. Il a regardé attentivement le match contre la Real Sociedad et bien que les Espagnols aient aligné une équipe B, il a vu que Hubert faisait les bons choix.

Pour le Néerlandais, il est donc évident qu'Hubert devrait rester en poste. "Parfois, la solution est proche. Nicky Hayen au Club de Bruges en est un exemple. Et moi à l'Ajax à l'époque, je n'avais pas non plus d'expérience. Il faut bien commencer un jour si vous avez les qualités, n'est-ce pas ?"

Anderlecht pèse encore le pour et le contre

Mais De Mos sait aussi que Jesper Fredberg continue de chercher une nouvelle figure de proue. Mark van Bommel a déjà décliné l'offre. "Si Fredberg opte pour un personnage comme Van Bommel, il restera à l'abri en cas d'échec, alors qu'il serait mis en cause si les choses ne se passent pas bien avec Hubert".

"C'est ainsi que ça fonctionne. Je lis ce que les joueurs disent et j'ai un bon pressentiment pour ce garçon. Je trouverais très juste que Hubert devienne le nouvel entraîneur d'Anderlecht. On l'a ou on ne l'a pas dans le sang, n'est-ce pas ?" poursuit-il.

De Mos a également un conseil pour Hubert concernant la composition d'équipe : "Je ne toucherais pas trop au milieu de terrain et en tant qu'avant-centre, je choisirais plutôt Luis Vazquez. Kasper Dolberg n'est pas un neuf et demi comme on le dit parfois, mais un 9. Et actuellement, ce n'est pas suffisant".