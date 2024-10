Mark van Bommel a rencontré la direction d'Anderlecht : il a pris sa décision

Même si David Hubert fait de l'excellent travail, Anderlecht est toujours à la recherche d'un nouveau coach. Mark van Bommel fait partie des noms qui reviennent inlassablement.

A Anderlecht, les prestations de l'équipe depuis le Brian Riemer ont, surtout en Coupe d'Europe, amené le débat quant à la possibilité de confirmer David Hubert à hauteur de celui quant à son potentiel successeur.

Immédiatement, plusieurs noms ont circulé, parmi lesquels celui de Mark van Bommel, qui semblait être le candidat principal, lui qui était en poste à l'Antwerp FC jusqu'en fin de la saison dernière et qui a remporté le doublé il y a un peu plus d'un an.

Selon Het Laatste Nieuws, Van Bommel a effectivement rencontré la direction d'Anderlecht, mais il aurait décliné l'offre. Les deux parties n'étaient pas sur la même longueur d'onde.

Tout reste ouvert pour d'autres pistes

Le Serbe Vladimir Ivic aurait également fait le déplacement jusqu'au Lotto Park mais il ne s'agirait que d'une discussion préliminaire. Le coach de 47 ans est sans club depuis le mois de mars. Il a récemment entraîné le FK Krasnodar et a remporté deux titres consécutifs avec le Maccabi Tel Aviv.

Il n'y a donc pas de négociations poussées avec un nouvel entraîneur pour le moment. La trêve internationale et les conclusions que permettra de tirer le Clasico permettront sans doute d'y voir plus clair.