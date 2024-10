"A tous les supporters" : le message de Romelu Lukaku à Anderlecht après ses retrouvailles pleines d'émotions

Romelu Lukaku était la guest star d'Anderlecht lors du Clasico. Il a tenu à remercier le Lotto Park pour son accueil.

Hier, à l'occasion du Clasico, tout le stade d'Anderlecht s'est levé lorsque le speaker a annoncé la présence de Romelu Lukaku dans les tribunes. Le secret de sa venue avait été jusque-là jalousement gardé, déclenchant la surprise générale.

Big Rom n'a pas volé la vedette aux joueurs, il a attendu la fin de leur tour d'honneur pour aller saluer son ancien public, avant de fêter la victoire avec les joueurs dans le vestiaire, accompagné de ses deux fils, Romeo et Jordan.

La cerise sur le gâteau

Le Diable Rouge a publié un message de remerciement sur Instagram. "A tous les supporters : merci. De nombreux souvenirs sont remontés. C'était agréable de revenir. Merci pour votre amour et votre soutien. Je n'oublierai jamais ce moment... Bravo également aux joueurs pour leur belle prestation".

Marc Coucke s'est également félicité de la venue de Lukaku : "Quel honneur de te recevoir chez toi, inspirant, brillant. Et de voir que la nouvelle génération est également pleine de technique et de passion mauve et blanche".