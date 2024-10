David Bates envoyait un message clair après la défaite du Standard à Anderlecht : "Difficile de parler après une telle performance, mais..."

David Bates ne savait trop que dire après la défaite du Standard à Anderlecht, dimanche. Le défenseur écossais, comme le reste de son équipe, pointait les erreurs défensives bien trop flagrantes en première mi-temps.

Les mines étaient basses, au Standard, après la défaite subie sur la pelouse d'Anderlecht, dans le Clasico. Les Rouches ont commis bien trop d'erreurs défensives en début de rencontre, comme le soulignait David Bates.

"C'est difficile de parler après une telle performance. On encaisse deux buts en première mi-temps, dont une phase arrêtée après dix minutes et un but bien trop facile. Dans un Clasico à Anderlecht, ce n'était pas assez bon."

On a travaillé les corners courts, encaisser un but de cette manière n'était pas permis"

"On a travaillé les corners courts défensifs, on a regardé des vidéos, et on encaisse encore un tel but. Ça ne peut juste pas être possible. C'est difficile de dire quelque chose de positif après ça."

Il ne faut pas en vouloir à Matthieu Epolo

Difficile, comme l'après-midi passée par Matthieu Epolo. Le jeune gardien du Standard, pourtant excellent depuis le début de la saison, n'est exempt de tout reproche sur aucun des trois buts.

"Il y a eu des erreurs, mais regardons aussi les arrêts et les clean-sheets réalisées par Epolo depuis le début de la saison. La défense doit aussi pouvoir arrêter certains tirs, en mettant plus de pression."

"Normalement, on est une équipe de contre difficile à jouer, mais ça n'a pas été le cas. Si on marque rapidement, ça change peut-être le match, mais on n'a pas été assez bons dans les deux rectangles. Je ne pense pas que ces erreurs soient liées à un jeu plus offensif, parce qu'on était en bonne position sur les deux premiers."

Redevenir une équipe contre laquelle il n'est pas évident de jouer"

Après la rencontre, Ivan Leko estimait que les critiques du monde extérieur court-circuitaient les plans d'un Standard qui essaye d'évoluer de manière plus offensive depuis la fin du mercato. Selon le défenseur écossais, revenir à la base du début de saison ne serait pas une mauvaise chose.

"On doit revenir aux bases, travailler sur notre forme, redevenir une équipe contre laquelle il n'est pas évident de jouer et améliorer notre manière de terminer les actions", a conclu Davis Bates. Les Liégeois n'étant pas sélectionnés avec leur équipe nationale devront encore énormément travailler avant le choc wallon, contre le Sporting Charleroi, prévu le 20 octobre à 18h30, à Sclessin.