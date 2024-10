Les passe-droits mettent Tedesco dans une position délicate : "Il a perdu le pouvoir"

Les absences de Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Thomas Meunier en équipe nationale font couler beaucoup d'encre. Domenico Tedesco manque-t-il de fermeté ?

Les Diables Rouges devront composer sans les derniers cadres de la génération dorée en Ligue des Nations. Le calendrier surchargé n'arrange rien à l'affaire, mais cela place Domenico Tedesco dans une position délicate.

"On parle de Lukaku et on doit parler de Meunier aussi qui devait venir en équipe nationale […] Concernant De Bruyne, c’est scandaleux de la part de Tedesco d’accepter qu’il ne vienne pas en novembre. Il a perdu le pouvoir… Il n’est déjà pas bien, s’il veut faire le malin avec Lukaku et De Bruyne il risque de se griller tout seul" s'indigne Philippe Albert sur le plateau de La Tribune.

De Bruyne et Lukaku, les vrais patrons ?

Marc Wilmots acquiesce, s'appuyant sur son expérience de sélectionneur : "Normalement, il n’y a aucun passe-droit en équipe nationale. Il y avait obligation de venir le lundi et on décidait le premier jour avec le staff en fonction des blessures. Si je suis entraîneur, je ne discute pas avec les clubs. Je fais ma sélection en fonction de ce que je vois et les joueurs viennent. Point".

Marqués par des saisons à rallonge, les joueurs ne manquent désormais plus l'occasion de faire l'impasse si le sélectionneur le leur permet. "C’est un pur héritage de Roberto Martinez qui a laissé les joueurs faire à un moment donné" poursuit Wilmots.

La Ligue des Nations ne soulevait pas beaucoup d'enthousiasme à son lancement. Quelques années plus tard, l'indifférence générale se confirme.