Sébastien Grandjean remercié par les Francs Borains, un baroudeur du football liégeois pour le remplacer

Sébastien Grandjean n'est plus l'entraîneur des Francs Borains. Il paye le mauvais début de saison de l'équipe.

Malgré la défaite, le match contre le RWDM avait ramené un peu plus de certitudes dans le jeu des Francs Borains il y a une semaine. Mais la défaite 4-0 au Lierse a tout fait voler en éclats ce weekend.

Deux buts des locaux dans les 20 premières minutes, deux cartes rouges pour les visiteurs : le match a rapidement été plié, un scénario qui ne s'est que trop souvent répété cette saison. Après s'en être sortis de justesse lors du dernier exercice, les Francs Borains ont cette fois annoncé la fin de la collaboration avec Sébastien Grandjean.

La mission sauvetage continue

"Sébastien Grandjean est arrivé dans une situation sportive compliquée en novembre 2023. Il a contribué au maintien des Verts en D1B. Quelques mois plus tard, après 5 défaites consécutives, des résultats non conformes au potentiel de l'équipe et un contenu jugé insuffisant, le club se voit contraint de prendre cette décision forte. Le RFB remercie sincèrement Sébastien pour son travail" explique la direction dans le communiqué officiel.

Son successeur a déjà été annoncé : il s'agit de son adjoint Hicham El Alaoui, fraîchement diplômé de la licence pro. Avant de devenir T2 à l'ombre des terrils, El Alaoui a entraîné les jeunes du Standard, de Charleroi et La Gantoise, officiant également à Seraing.

Comme joueur, il a écumé plusieurs clubs de la province de Liège, de Visé à Dison en passant par Tilleur, Verviers ou Cointes. Les Francs Borains sont actuellement douzièmes de D1B, il reprendront par un match contre le RFC Liège.