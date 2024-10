Teddy Teuma dans une période difficile ?

L'ancien capitaine de l'Union Saint-Gilloise, Teddy Teuma, est en difficulté au Stade de Reims. Mais que se passe-t-il ?

Après quatre années à l'Union Saint-Gilloise, Teddy Teuma a décidé de signer en Ligue 1 à Reims la saison dernière. Alors que tout débutait bien sous la houlette de Will Still, la situation du Maltais devient de plus en plus compliquée.

En effet, l'ancien joueur de Pro League n'a disputé que 136 minutes de jeu en Ligue 1 depuis le début de la saison. À noter que le milieu de terrain était absent lors des deux premiers matchs de championnat, en raison d'une blessure et d'une suspension. Cependant, il a tout de même été présent 5 fois sur la feuille de match.

Le nouveau coach du club français, Luka Elsner, a pris la parole à ce sujet au micro de L'Equipe : "C'est une situation pas simple pour lui, car c'est un compétiteur et je me mets à sa place. Mais petit à petit, les choses rentrent dans l'ordre. Teddy accomplit de gros efforts à l'entraînement et retrouve un niveau de forme en adéquation avec ses qualités. Je suis heureux pour lui et ça me touche beaucoup qu'il ait pu transformer ce penalty très important qui nous a assuré la victoire (contre Montpellier le 6 octobre)."

Teuma et Elsner se connaissent parfaitement

Le coach franco-slovène connaît parfaitement Teuma, qu'il a encadré en tant qu'entraîneur entre janvier et mai 2019 à l'Union. Le milieu central était un élément clé de l'équipe sous les ordres d'Elsner, avant que celui-ci ne choisisse de se passer de lui lors des deux derniers matchs de la saison.

Malgré son faible temps de jeu, Teuma reste capitaine grâce à son influence dans le vestiaire, et Elsner est conscient de l'importance de maintenir son joueur motivé pour éviter des conséquences sur l'équipe.