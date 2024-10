Domenico Tedesco défend ses choix : "J'avais commencé à faire des adaptations avant le carton rouge..."

Domenico Tedesco avait opté pour un système et une tactique étonnants à Rome, mais cela ne s'est clairement pas déroulé comme prévu. Le sélectionneur s'est défendu.

Après moins d'une minute, le plan de Tedesco volait en éclats. En cause : une perte de balle mortelle dès le début de match. "Une perte de balle aussi rapide, cela doit disparaître", a déclaré Tedesco. C'est aussi cela qui, assure le sélectionneur, a compliqué le match de Jérémy Doku, piston droit.

"En possession du ballon, il était un vrai ailier. Mais après ce but rapide, il a dû beaucoup défendre. Dans un 4-3-3, vous avez un ailier qui est plus haut et un qui est plus bas. Aujourd'hui, Doku était celui qui était plus bas, et nous avons pu alterner de l'autre côté", estime Domenico Tedesco.

La position de Doku, pas en cause

"Ce n'était pas à causede la position de Doku que nous avons encaissé ces buts. C'était parce que nous étions trop peu compacts. L'Italie a bien joué et a essayé de créer un surnombre au milieu de terrain. Une tactique qui comportait des risques. Seulement, nous n'avons pas su en profiter", regrette le sélectionneur des Diables.

Après une première mi-temps difficile, Tedesco a vu de l'amélioration, et ce même avant le carton rouge de l'Italie. "Environ cinq minutes avant, j'avais déjà fait quelques changements et nous avons joué avec un pressing plus haut. Vous ne pouvez exercer du pressing sur l'Italie qu'en jouant le un contre un. Et c'est ce qu'ils aiment, car ils peuvent jouer en une touche. Mais nous avons bien résolu cela. La belle réaction également avec ce 2-1, grâce à nos entraînements sur phases arrêtées avec Luke Benstead", détaille Tedesco.

Le 2-2 laisse cependant le Germano-Italien lucide : il faut faire mieux dans la création, car les Diables n'ont pas alerté Donnarumma dans le jeu une seule fois. "Dans l'ensemble, il faut de toute façon une amélioration, c'est clair. Moins de pertes de balle, plus de présence dans les duels et dans les airs".

Contre la France, il y a peu de chances que les Diables Rouges jouent plus d'une mi-temps à 11 contre 10. Il faudra donc être bien meilleurs...