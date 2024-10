"Il doit arrêter de vouloir faire des expériences" : Domenico Tedesco de plus en plus contesté

Les Diables Rouges s'en tirent bien avec ce partage en Italie. La première demi-heure a été particulièrement difficile.

Domenico Tedesco avait expliqué avant la rencontre d'hier soir vouloir mettre les joueurs dans leur meilleure position. C'est tout l'inverse qui s'est produit avec Jérémy Doku. Sans doute dans l'espoir de voir Charles De Ketelaere au plus près de Loïs Openda, le joueur de Manchester City a dû évoluer assez bas sur la droite. Federico Dimarco, plus habitué au rôle, lui en a fait voir de toutes les couleurs.

Nordin Jbari y voit une autre compensation : "Pendant 30 minutes, Zeno Debast n’a pas joué défenseur droit mais défenseur central. C’est normal, c’est son poste naturel. Jérémy Doku s’est donc retrouvé à devoir défendre sur Federico Di Marco, l’un des principaux atouts de l’Italie. Quand ton meilleur joueur se retrouve back droit, c’est qu’il y a un problème. C’est un choix incompréhensible. Au haut niveau, une telle erreur tactique se paie cash directement" déclare-t-il sur la RTBF.

Un puzzle incomplet

Pour le consultant, les réponses apportées par Tedesco ont été beaucoup trop tardives : "On a vu Zeno Debast repositionné à droite. Jérémy Doku a donc pu jouer beaucoup plus haut et c’était directement mieux. Mais c’est grave de devoir réagir en cours de match sur quelque chose qui devrait être préparé avant la rencontre. Replacer Debast et Doku, c’était un minimum".

L'ancien Diable Rouge estime que notre sélectionneur doit en tirer des leçons : "Domenico Tedesco doit arrêter de vouloir faire des expériences. Il doit revenir aux bases. C’est crucial, encore plus en l’absence de Kevin De Bruyne et de Romelu Lukaku, de mettre ton meilleur joueur actuel et à venir dans les meilleures dispositions. Il faut lui donner la possibilité d’amener la folie sur le côté comme il l’a fait en deuxième mi-temps”.

Tedesco reverra-t-il sa copie ? Premiers éléments de réponse lundi soir avec les retrouvailles face à l'Equipe de France. Un match qui le placera encore un peu plus sous pression.