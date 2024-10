Quel onze pour la France au Stade Roi Baudouin ? Quelques pistes sont connues

La France devrait aligner une équipe fort différente ce lundi qu'au match aller face à la Belgique. La presse française a donné quelques pistes.

Didier Deschamps avait aligné ce qu'on aurait pu appeler une équipe B, le mois passé à Lyon face à la Belgique. Entre la défaite contre l'Italie et la réception des Diables, il y avait eu 8 changements dans le onze de base. "Ce n'était pas la même configuration. Il y avait deux matchs en 3 jours, des joueurs pas à 100%", rappelle le sélectionneur français.

"Il y aura quelques changements, mais pas 8 comme la dernière fois", assure Deschamps. Un retour pourrait être celui d'un Bleu qui avait impressionné face à la Belgique en septembre : Manu Koné. "J'ai pas mal discuté avec lui lors du dernier rassemblement. Il dégage beaucoup de tranquillité et d'assurance", se réjouissait Deschamps.

Selon L'Equipe, Koné devrait être titulaire, aux côtés de Tchouaméni et Guendouzi dans l'entrejeu. La ligne offensive devrait être composée de Barcola, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram. Pas de Kolo Muani, donc.

Enfin, la ligne défensive française devrait être composée, toujours selon L'Equipe, de Koundé, Konaté, Saliba et Digne. Autrement dit : trois changements (Tchouameni, Konaté et Thuram au lieu de Kanté, Upamecano et Kolo Muani) par rapport au match au Groupama Stadium.

"Peu importe qui joue ou les absents de l'Equipe de France, ils ont de quoi aligner 4 équipes du top absolu", relativisait Wout Faes plus tôt en conférence de presse.

Le onze probable de la France selon L'Equipe :

Maignan - Koundé, Konaté, Saliba, Digne - Ma. Koné, Tchouaméni, Guendouzi - O. Dembélé, Thuram, Barcola