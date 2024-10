Nouvelle défaite des Diables face à la France, le Stade Roi Baudouin réclame la tête de Tedesco

Malgré un assez bon match, les Diables Rouges ont encore souffert du complexe du petit frère face aux Bleus. Une défaite de plus, et peut-être celle de trop pour les supporters, qui ont réclamé la démission de Domenico Tedesco.

On s'est un instant cru revenu un mois plus tôt, au Groupama Stadium de Lyon, tant le scénario de ce Belgique-France était similaire à celui du match aller. Comme alors, les Diables Rouges ont très bien commencé leur rencontre : Tielemans alertait Maignan dès la 2e minute, Doku faisait souffrir le martyr à Lucas Digne (bonne idée de Tedesco de placer le Mancunien côté droit) et forçait deux énormes alertes qu'Openda ne mettait pas au fond (11e, 13e).

Le problème est mentionné : les Diables ne la mettaient pas au fond. Trossard, lancé dans le dos de la défense, frappait à son tour sur Mike Maignan (18e)... et Openda, encore, se retrouvait seul dans le rectangle mais hésitait. William Saliba le fauche alors : après vérification du VAR, c'est penalty (20e).

© photonews

Mais la fameuse chance de Didier Deschamps n'a pas encore fini de faire son office : Youri Tielemans s'élance et envoie le ballon... au-dessus. On aurait alors pu écrire le scénario de nous-mêmes : sur un énième numéro de Barcola, c'est à Wout Faes de commettre une faute (un bras en tombant) stupide dans le rectangle, et Randal Kolo Muani, lui, ne se troue pas (35e, 0-1).

C'est bien sûr le scénario que voulait éviter Tedesco : se retrouver - encore - mené. Pire, Barcola continue de se promener, Guendouzi le trouve au point de penalty mais l'ailier du PSG frappe sur Casteels (38e). Heureusement, les Diables se réveillent : Doku sonne d'abord la révolte, avant qu'un centre millimétré de Castagne trouve la tête de Loïs Openda (45e+3, 1-1). D'abord annulé pour hors-jeu, le premier but d'Openda sous Tedesco est finalement validé et récompense sa bonne mi-temps.

Kolo Muani, bourreau des Diables

La seconde période commence cependant avec des Bleus en contrôle : Koné envoie la première alerte d'une lourde frappe juste au-dessus (48e), avant qu'Ousmane Dembélé place de très peu à côté au bout d'un contre fulgurant (53e). Les Diables tentent de mettre du rythme mais sont imprécis et finissent par se mettre en danger : Koné pensait faire 1-2 mais à la base du but, Kolo Muani avait touché le ballon du bras (58e).

Mais Randal Kolo Muani se fera pardonner : sur une perte de balle grossière de Mangala, Lucas Digne lui offre un centre trois étoiles (1-2, 63e). La réponse est presque immédiate : sur un bon travail de Doku, Debast est au second ballon et force Maignan à une manchette (65e). Lukebakio, à peine monté, trouve Trossard dont la frappe est trop croisée (71e).

"Tedesco, démission"

Et comme en Italie, mais cette fois bien plus tard, la Belgique finira même la rencontre à 11 contre 10 : Openda, décidément très inspiré, lance Tielemans plein axe, ce qui force Aurélien Tchouaméni à la faute professionnelle... et au second carton jaune (76e). À Rome, le coup-franc ainsi obtenu avait immédiatement été transformé : cette fois, Leandro Trossard trouve Mike Maignan (77e).

Malgré la supériorité numérique, cette fois, les Diables n'y arriveront pas face à des Bleus au final très concentrés et capables de faire rentrer des joueurs d'une qualité encore supérieure à celle de certains titulaires belges (Nkunku, Camavinga...). La marche est-elle trop haute ? Difficile à dire, mais le Stade Roi Baudouin, lui, en a assez vu. Malgré une ultime occasion captée par Maignan (90e), les "Tedesco, démission" tombent des tribunes pour la première fois. Le divorce est consommé.