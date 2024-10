🎥 Trois buts en deux sélections : un joueur de Pro League impressionne jusqu'en Angleterre

Max Dean monte en puissance avec La Gantoise. Il s'est également distingué avec les U20 anglais.

Max Dean a commencé la saison de Pro League en toute discrétion avec La Gantoise. Et pour cause : l'attaquant anglais de 20 ans était suspendu pour les trois premiers matchs suite à une sanction écopée pour une bagarre datant de la fin de son aventure au MK Dons.

Désormais en pleine confiance

Auteur de 16 buts en League Two (quatrième division anglaise) la saison dernière, Dean confirme avec La Gantoise. Une fois sa suspension purgée, le natif d'Ormskirk a marqué ses deux premiers buts en Pro League (dont un sur la pelouse du Club de Bruges), sans compter ses trois réalisations en Coupe d'Europe.

Il en a été récompensé par une toute première convocation chez les U20 anglais. Il y a poursuivi sur sa lancée : après avoir inscrit le but de la victoire contre les Italiens dans le temps additionnel, Dean a récidivé avec deux buts et une passe décisive contre la République tchèque.

Happy to make me debut an get the winner ūü¶ĀūüôĆūüŹĽ pic.twitter.com/iDfJ27ahvz — max dean (@maxdean50) October 10, 2024

De quoi nourrir son ambition : "Je dois continuer à me dépasser pour jouer autant de matches internationaux que possible. Passons aux U21 et ensuite, espérons-le, à la première équipe. J'espère être repris chez les espoirs en novembre".

La Gantoise semblait avoir pris un risque en déposant deux millions pour un attaquant de League Two. Mais il pourrait rapidement rentabiliser la mise.