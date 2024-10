Stijn Stijnen bientôt sur le banc en D1A ? "Oui, plusieurs clubs m'ont contacté"

Stijn Stijnen et le Patro n'ont pas manqué la montée pour grand-chose, la saison dernière, et retentent le coup. L'entraîneur du club néerlandophone est courtisé, mais il ne partira pas pour aller n'importe où.

Après avoir manqué, la saison dernière, la montée en Jupiler Pro League de peu, le Patro Eisden jouit encore de grandes ambitions sous les ordres de Stijn Stijnen.

L'ancien gardien, depuis plusieurs saisons, réalise du bon travail avec le club pensionnaire de Challenger Pro League, et celui-ci a déjà été remarqué. "Oui, des clubs plus huppés m'ont contacté" a confirmé Stijnen à TV Limburg, cette semaine.

"Cependant, je suis quelqu'un de stable et je suis déjà dans ma septième année au Patro. Mais la question de mon départ se posera un jour, surtout si on continue à réaliser de tels résultats. Si je venais à partir, ce serait pour faire un pas en avant. Toutefois, je ne suis pas une marionnette et je veux être jugé sur ma propre performance."

Stijn Stijnen bientôt entraîneur en D1A ?

L'idée de l'ancien portier du Club de Bruges est claire : entraîner en Jupiler Pro League. Le faire avec le Patro Eisden est le principal objectif, mais d'autres clubs sont à l'affût et Stijnen pourrait bien se laisser tenter si cette promotion ne se réalise pas.

"Ça ne m'empêche pas de dormir. Si je quitte le Patro, c'est pour quelque chose de très bien. Ici, à terme, nous devrions pouvoir nous installer dans la colonne de droite de la D1A." Il faudra donc de l'ambition pour aller chercher le T1.