Un ancien de Mons et du RWDM pour remplaçer Manu Valoir à Stockay

Stockay se cherchait un nouvel entraîneur depuis la démission de Manu Valoir et de son staff. Les Liégeois ont trouvé son successeur en la personne de Stéphane Demets.

Stockay vit un début de saison paradoxal en D1 ACFF. Malgré un noyau affaibli par plusieurs blessures, l'équipe a commencé avec trois victoires en quatre matchs. Mais les défaites 1-4 contre l'Olympic et 1-5 contre les U23 de l'Union ont fait mal.

Si bien que malgré la victoire 2-1 contre le SL16 dans le derby liégeois, Manu Valoir et plusieurs de ses adjoints ont présenté leur démission. Le club a désormais présenté son nouveau staff.

Semaine agitée pour Marc Grosjean

A sa tête, on y retrouve Stéphane Demets. Le Bruxellois de 47 ans était sans club depuis la fin de son aventure à Wolvertem-Merchtem en juin dernier. En tant que joueur, on l'avait notamment connu au RWDM, à Mons, Courtrai et Beveren.

Il ne vient donc pas seul : Didier Degueldre sera son adjoint, Pierre Todesco son entraîneur des gardiens, Dimitri Chèvremont son préparateur physique, tandis qu'Eric Cornelis officiera comme team manager.

Stockay est actuellement sixième de D1 ACFF et disputera son premier match sous les ordres de Stéphane Demets à la RUS Binchoise ce samedi.