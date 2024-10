A quand leur retour sur le terrain ? David Hubert donne des nouvelles de Jan Vertonghen et Thorgan Hazard

L'infirmerie est un sujet chronique à Anderlecht cette saison. Sans surprise, Jan Vertonghen et Thorgan Hazard ne retrouveront pas le chemin de la compétition avant un certain temps.

Jan Vertonghen est déjà indisponible depuis plus de deux mois (il n'a disputé que les deux premières journées) et il est possible qu'il reste inactif jusqu'au Nouvel An pour d'être complètement rétabli. L'ancien Diable Rouge ne veut prendre aucun risque avec sa blessure au tendon d'achille, ce qui n'est pas étonnant vu ses 37 ans.

"Je ne peux pas dire quand il reviendra" a déclaré David Hubert en conférence de presse. "Il prend les précautions qu'il juge bonnes. Il a énormément d'ambition pour son retour, mais il veut le faire de la bonne manière".

"C'est une question d'attente. Il est surtout important qu'il soit prêt. C'est à Jan lui-même de le ressentir. Il est assez vieux et sage pour cela. Il saura à quel moment il sera prêt" poursuit Hubert, au parloir pour la première fois depuis sa confirmation en tant que T1.

Encore plusieurs incertitudes

Même topo pour Thorgan Hazard, qui a déjà repris les séances d'entraînement physique. "Thorgan est sur la bonne voie, mais il est encore trop tôt pour dire quand il sera de retour", a ajouté Hubert.

David Hubert a également évoqué sa défense. Au Beerschot, Jan-Carlo Simic sera suspendu. Cela profitera-t-il à Amando Lapage (19 ans), qui n'a pas encore joué une seule minute en équipe première ? "Vous savez déjà que je ne regarde pas l'âge. Soit nous allons jouer avec d'autres joueurs, soit nous allons prendre un jeune. Il est clair que le critère déterminant est la qualité. 16 ou 35 ans, cela n'a pas d'importance pour moi".