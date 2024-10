🎥 Malick Fofana, droitier ou gaucher ? : le Diable étonne et fait sourire... comme Ousmane Dembélé

Malick Fofana est-il droitier ou gaucher ? Le Diable Rouge donne sa réponse, et elle risque de surprendre.

De retour de Belgique suite à la trêve internationale, Malick Fofana était en conférence de presse à Lyon ce vendredi matin. Les Gones reprennent la Ligue 1 ce dimanche à 15h00 face au Havre.

Un journaliste a donc demandé à l'ailier belge s'il était plutôt droitier ou gaucher et comment il a réussi à développer son autre pied. "Même moi, honnêtement, je ne sais pas ! C'est vrai que je tire plus du pied gauche. Mais quand je dois dribbler, j'utilise plus le pied droit."

"C'est un mix des deux. Il n'y en a pas beaucoup qui jouent avec les deux pieds, je suis donc très heureux de savoir jouer avec les deux. Je ne sais même pas vous dire quel est mon bon pied. Les deux pieds, je pense."

Fofana n'a donné aucune réponse avant de finalement trancher : "Si je tire un penalty, je le tire pied droit ou pied gauche ? À l'entraînement, je tire des deux pieds. Je vais dire pied droit."