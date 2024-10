"On se déteste, il y a de la rivalité, mais on doit se respecter" : Mehdi Bayat évoque le derby wallon

Mehdi Bayat préface le choc wallon et la rivalité entre les deux équipes. L'homme d'affaires se réjouit que le match soit redevenu une rencontre à enjeux.

Ce dimanche à 18h30 se tiendra le derby wallon entre le Standard de Liège et Charleroi. Mehdi Bayat, administrateur délégué du Sporting de Charleroi, a donné un entretien à L'Avenir où il a abordé la situation des Zèbres et le choc de ce week-end.

Le Franco-iranien parle d'un nouveau cycle cette saison : "Le noyau était arrivé à la fin d'un cycle cet été. […] Si on avait terminé tranquillement en Europe playoffs, on n'aurait pas enclenché un tel changement mais cela aurait peut-être été une mauvaise chose. Felice Mazzù reprend du plaisir à Saint-Trond et, chez nous, ça se passe mieux avec Rik De Mil. C'est facile à dire après coup mais c'était une bonne décision pour tout le monde."

Une rivalité mais avec... du respect

Bayat explique que le club a tout fait pour que les supporters puissent se déplacer à Sclessin : "On s'est battu pour que nos supporters puissent aller au Standard dimanche. J'ai l'impression que les Ultras prennent conscience de la gravité de la situation. Certains bourgmestres veulent émettre des arrêtés pour empêcher les supporters visiteurs, c'est la pire chose qui puisse arriver pour l'esprit que ces mêmes Ultras défendent. Le folklore, l'ambiance… Je veux bien accepter beaucoup de choses, mais jamais la violence."

"Je suis content que ce soit redevenu un match à enjeux, grâce à notre évolution sportive. Avant ça, c'était un match important pour nous, Carolos, moins pour les Liégeois," ajoute l'homme d'affaires.

"On se déteste, il y a de la rivalité, mais on doit se respecter, à l'image des Ultras du Standard qui ont réclamé que nos supporters puissent se rendre à Sclessin. On est les deux derniers clubs wallons. La situation financière du Standard m'a inquiété."