Il n'a encore rien perdu : Ritchie De Laet impressionne dès ses débuts avec sa "nouvelle" équipe

Les vétérans de Wijnegem ont joué leur premier match de la saison vendredi soir. Malgré la défaite 4-7 contre Saint-Job, Ritchie De Laet a fait d'excellents débuts.

Ritchie De Laet est entré en jeu et a marqué deux buts pour Wijnegem. Malheureusement pour lui, cela n'a pas suffi pour éviter la défaite de ses couleurs, mais le défenseur retraité depuis juin dernier a certainement pris du plaisir.

Selon la Gazet van Antwerpen, De Laet occupait le poste d'ailier droit. Malgré la défaite, les supporters étaient satisfaits des performances du Belge.

Ritchie De Laet était très enthousiaste à l'idée de retrouver le terrain. "J'ai dû chercher un peu mon second souffle, mais je me suis bien amusé. Le niveau me convient très bien. Je suis ici pour m'amuser."

À la fin de la saison, le défenseur a pris sa retraite du football professionnel. Depuis lors, De Laet est resté actif à l'Antwerp, mais dans un autre rôle. Il encadre désormais les jeunes anversois au sein des équipes U16 et U23 du club.

Au total, le défenseur a disputé 219 matchs pour le Great Old. Avec l'Antwerp, il a remporté le titre de champion et la Coupe de Belgique à deux reprises.