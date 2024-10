🎥 Thomas Meunier décisif lors d'un exploit du LOSC en Ligue des Champions

Ce mercredi, le LOSC a encore fait tomber une équipe madrilène. Après avoir battu le Real Madrid au stade Pierre-Mauroy, les hommes de Bruno Genesio se sont imposés sur le score de 1-3 face à l'Atlético Madrid au Estadio Cívitas Metropolitano.

Thomas Meunier était titulaire. Le jeune Matias Fernandez-Pardo démarrait également pour la première fois une rencontre dans la plus prestigieuse des compétitions. Du côté des Colchoneros, Axel Witsel débutait également. Trois joueurs belges étaient donc au coup d'envoi de cette rencontre.

Alors que le LOSC perdait 0-1 jusqu'à la 66e minute de jeu, Edon Zhegrova a remis les compteurs à égalité. Sur une passe décisive de Meunier, le joueur kosovar arme parfaitement une frappe depuis l'extérieur de la surface de réparation. Jan Oblak ne peut rien faire.

