Anderlecht a compris : le fonctionnement des RSCA Futures subit un énorme changement !

Les RSCA Futures rencontrent des problèmes, mais l'optimisme est de retour après la victoire dans le derby bruxellois contre le RWDM. Les craintes de relégation ont également un effet positif : un plan est prêt à les rendre plus indépendants de l'équipe première.

Anderlecht vise un avenir où les RSCA Futures et l'académie auront un budget propre et distinct. Bien que ces départements soient considérés comme des entités distinctes, les coûts liés aux salaires et aux transferts sont actuellement toujours comptabilisés avec ceux de l'équipe première.

Cela a des conséquences financières, comme cela a été le cas cet été : après la vente de Zeno Debast pour 16 millions d'euros, il ne restait guère de budget pour investir dans le noyau des espoirs en D1B. Contrairement à des clubs comme le Club Bruges et le Racing Genk, qui ont investi de manière plus intensive ces dernières années dans leurs équipes de jeunes.

Grand changement chez les RSCA Futures

Un objectif clé est donc de renforcer le recrutement pour les RSCA Futures, afin de repérer et de signer plus précocement des talents, rapporte le Nieuwsblad. Ces joueurs peuvent ensuite se développer via les équipes de jeunes et éventuellement accéder à l'équipe première, où ils peuvent générer une valeur marchande plus élevée.

Tim Borguet se voit désormais confier la responsabilité d'améliorer les performances sportives à Neerpede. Anderlecht souhaite continuer à se positionner comme l'une des meilleures académies de jeunes du pays, ayant produit de nombreux grands footballeurs par le passé. Cette solide réputation reste un atout important et doit être préservée, avec les RSCA Futures comme une valeur sûre en Challenger Pro League.

Maintenir leur équipe de jeunes en CPL est crucial pour la vision à long terme du club. Anderlecht vise ainsi à continuer à développer des talents qui renforcent non seulement l'équipe première, mais qui génèrent également des revenus de transfert importants.