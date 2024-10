Un divorce imminent ? Les tensions s'accentuent entre ce coach de Pro League et son club !

Le Cercle de Bruges se trouve actuellement dans un dilemme alors que son aventure européenne en Conference League se poursuit. Selon le directeur général Alexander Vantyghem, la priorité est clairement donnée au championnat, la Conference League étant considérée comme un "bonus".

Cette orientation s'est manifestée lors du déplacement en Islande à Vikingur, où l'équipe a aligné une formation affaiblie, laissant plusieurs cadres à Bruges afin de se concentrer sur la Jupiler Pro League. La crainte de la relégation semble peser davantage pour la direction que l'idée de briller sur la scène européenne.

Toutefois, l’entraîneur Miron Muslic a une vision différente de la situation. Il considère la Conference League comme une opportunité de démontrer la qualité de son équipe et de se mettre lui-même en valeur sur le plan européen, d'autant plus que son contrat arrive à échéance à la fin de la saison, selon les informations rapportées par Het Laatste Nieuws.

Muslic a démontré ses ambitions dès le premier match de groupe contre St. Gallen, en laissant ses joueurs vedettes sur le terrain plus longtemps, même lorsque la victoire semblait acquise. Cette décision a provoqué des tensions avec la direction, qui n’a pas apprécié cette focalisation sur l'Europe au détriment du championnat.

Ce différend entre la direction et Muslic génère des tensions au sein du club. Les dirigeants ont clairement fait savoir à l'entraîneur que la Jupiler Pro League doit rester la priorité, ce qui ne semble pas correspondre aux aspirations de Muslic. De plus, cette situation suscite du mécontentement parmi certains joueurs, en particulier ceux qui ont contribué à la qualification européenne, mais qui sont désormais laissés de côté pour les matchs continentaux.

Les résultats médiocres du Cercle en championnat, avec seulement 9 points sur 33 et une avant-dernière place, exacerbent les inquiétudes de la direction. Tandis que Muslic voit les matchs européens comme une vitrine pour lui et son effectif, la difficulté à concilier succès en Conference League et en championnat devient de plus en plus évidente.