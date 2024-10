Théo Leoni a été le capitaine de David Hubert : "Il se voit comme un membre du groupe"

David Hubert a rapidement gravi les échelons à Anderlecht. Pour le plus grand plaisir de Théo Leoni, qui l'a bien connu chez les RSCA Futures.

Il y a un peu plus de deux ans, David Hubert rejoignait les RSCA Futures en provenance de Zulte Waregem. Joueur d'expérience pour les jeunes Mauves, il a côtoyé certains joueurs du noyau actuel comme Amando Lapage, Tristan Degreef, Moussa N'Diaye ou Théo Leoni. Ce dernier était d'ailleurs capitaine. Il garde un bon souvenir de son entraîneur actuel : "Oui, c’est vrai, je l’appelle encore ‘David', on s’entendait bien au milieu".

Interrogé par la RTBF, Leoni explique qu'Hubert a convaincu tout le monde à son arrivée et que sa confirmation en tant que T1 a été perçue comme un signal très positif : "Nous, les joueurs, on n’a pas du tout été étonnés : c’est même le contraire qui nous aurait surpris ! Pendant son intérim, David a démontré ses capacités et il a largement mérité sa nouvelle place".

Un meneur d'hommes qui sait rester simple

Sa priorité a alors été de simplifier les choses : "Avec des matches tous les trois-quatre jours, on n’a pas eu des masses de temps pour s’entraîner, donc il est allé à l’essentiel : recréer une ambiance tranquille et positive pour que les joueurs retrouvent confiance et osmose. En passant aussi par une communication très humaine pour ressouder le groupe et mettre une dynamique d’équipe".

Cela ne fait qu'un an que David Hubert a raccroché les crampons. Il ne semble pas avoir changé au niveau de l'attitude : "Comme joueur, David était déjà un meneur d’hommes. Il reste aussi lui-même : un gars très cool qui se soucie de chacun. Il ne se met pas au-dessus du noyau, il se voit comme un membre du groupe".

Resté sur le banc contre Ludogorets, Théo Leoni a disputé les deux derniers matchs de championnat comme titulaire. Dans un rôle différent de sous Brian Riemer : "Je joue plus bas et je construis en partant de la défense : je me libère pour chercher l’espace. Je préfère : ça me permet d’avoir le jeu devant moi et depuis petit, j’ai adopté des qualités de relance de l'arrière".