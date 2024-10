🎥 Le RWDM recollent à la première place au bout du suspense, les RSCA Futures montent en puissance

Le RWDM a gagné de toute justesse contre Deinze (3-2). De leur côté, les RSCA Futures ont partagé à Beveren (1-1).

Avec le partage surprise concédé par Zulte Waregem face aux Francs Borains, le RWDM pouvait ce soir revenir à la hauteur du Essevee malgré ses deux derniers matchs sans victoires contre la RAAL et les RCSA Futures.

Encore fallait-il venir à bout de Deinze. Yannick Ferrera et ses hommes ont ainsi été pris à froid par un but de classe mondiale inscrit par Erdon Daci depuis le rond central. Les Molenbeekois n'auront pas douté longtemps : cinq minutes plus tard, Piotr Parzyszek égalisait sur penalty.

Lancé, le RWDM renversait complètement la situation dans la foulée via Christ Makosso. 2-1 au repos, mais au retour des vestiaires, Deinze a immédiatement recollé par l'entremise de Guillaume De Schryver. On se dirigeait vers une nouvelle perte de points du RWDM, mais Pjotr Kestens a joué les supersubs pour venir faire exploser le Stade Machtens (3-2).

FT | Le RWDM arrache la victoire dans les derniers instants ! ⚡️ pic.twitter.com/1M6hSfzxD6 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 26, 2024

Les RSCA Futures de plus en plus solides

Bourreaux des Molenbeekois le weekend dernier, les RSCA Futures se rendaient à Beveren. Au quart d'heure, les jeunes Anderlechtois ont bien cru ouvrir la marque au Freethiel, mais le ballon a finalement heurté la latte après une phase confuse.

Beveren a profité de ce petit coup de pouce pour prendre les devants à la demi-heure via Sander Coopman. Mais les RSCA Futures semblent grandir de semaines en semaines et ont trouvé les ressources pour égaliser en seconde mi-temps par leur vétéran Joren Dom. Malgré ce deuxième match sans défaite, les U23 anderlechtois restent avant-derniers de D1B.