"Je me voyais comme étant le dernier choix" : Lazare Amani s'exprime sur son écartement du groupe de l'Union en Europa League

Lazare Amani s'exprime sur sa situation actuelle. Le joueur est écarté du groupe des Unionistes en Europa League.

Lazare Amani n'est pas dans la liste UEFA de l'Union Saint-Gilloise en Europa League. Une situation difficile à accepter pour l'Ivoirien, qui n'a pas réussi à trouver de nouveau club cet été.

"La situation est comme cela et on ne peut plus revenir sur cette décision. Je me suis battu la saison dernière pour jouer ces matchs de Coupe d'Europe, donc j'étais déçu et dégoûté, mais cela fait partie du football," explique le joueur à la DH Les Sports+.

Même si le joueur est mis à l'écart, il a tout de même fait le déplacement lors de la défaite 1-0 des Unionistes au Danemark contre Midtjylland. Il est ambitieux et espère vite retrouver sa place au sein de l'équipe lors d'une potentielle suite de la compétition.

Je me voyais comme étant le dernier choix

"Je me voyais comme étant le dernier choix," confie le natif de Diégonéfla. S'il n'a pas réussi à trouver de porte de sortie, le milieu espère bien montrer ce qu'il vaut cette saison afin de trouver un nouveau club lorsqu'il sera libre de tout contrat en fin de saison.

L'Eintracht Francfort avait notamment été cité cet été pour un transfert à hauteur de 10 millions d'euros. Cela ne s'était finalement pas fait...