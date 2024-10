D'une faillite toute proche à la reprise salvatrice : la fumée blanche est en vue

Après quelques jours de travail intensif en coulisses, la reprise de KMSK Deinze est presque achevée. Les derniers documents ont été soumis au Tribunal de Commerce de Gand.

Il y a environ deux semaines, Deinze a annoncé qu'un fonds d'investissement était prêt à reprendre le club. Ce nouveau propriétaire voit du potentiel à Deinze et a déjà partagé ses projets pour la croissance sportive et financière du club.

Depuis qu'ACA Football Partners, le principal investisseur, a décidé de mettre fin à son soutien financier, le club est au bord de la faillite. Le club qualifie donc la phase actuelle de « dernière ligne droite » du processus de reprise : "Ce n’est plus qu’une question de jours avant que nous puissions complètement rectifier la situation avec toutes les personnes impliquées. Dès que les approbations du Tribunal de Commerce de Gand et de l'Union Belge auront été reçues, l'acquisition sera officiellement finalisée".

C'est tout un club qui revit

Hier, le nouveau propriétaire du KMSK Deinze s'est rendu au club pour les dernières étapes du processus de reprise. Il a signé les documents déposés au tribunal et a profité de l'occasion pour s'adresser au groupe.

Au cours de cette visite, il s'est adressé à l'équipe, interagissant avec l'entraîneur et le capitaine pour partager sa vision du club. "Les plans pour un avenir stable et sain sont prêts et nous attendons avec impatience une collaboration durable" a déclaré le nouveau propriétaire sur le site du club.

Deinze va donc enfin pouvoir souffler et se concentrer sur le terrain, pour continuer le bon début de saison mené sous les ordres d'Hernan Losada.