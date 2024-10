Un scénario très cruel pour Will Still dans le derby du Nord : "On est frustrés, il y a de l'incompréhension"

Lille s'est imposé 0-2 à Lens dans le temps additionnel. Will Still était assez amer après la rencontre.

Le Nord attendait ça depuis le début de la saison : hier, Lens recevait Lille pour le 120e derby entre ces deux équipes. Un affrontement entre deux rivaux, un choc des générations entre Will Still et Bruno Génésio, de 26 ans son aîné.

La confrontation a pendant très longtemps été assez équilibrée, mais Lille a fini par faire la différence sur penalty...à la huitième minute de temps additionnel. Quelques instants après sa transformation par Jonathan David, Mohamed Bayo a fait le break, permettant au LOSC de venir chambrer les supporters lensois.

Le penalty accordé fait beaucoup parler, comme l'explique Will Still à L'Equipe : "On est frustrés, parce qu'il y a eu une incompréhension entre ce qui est dit dans des réunions en début de saison et ce qui est adapté ou différent dans les cas comme celui-ci. Ça, c'est frustrant. Je remercie l'arbitre de nous avoir donné une explication, c'est honnête de sa part. Comme il dit, c'est du cas par cas, mais comprendre ce cas par cas est compliqué".

Lens groggy

D'un point de vue sportif, l'entraîneur artésien avait également des choses à redire : "Dans le contenu, la première période est très positive, très correcte. Encore une fois, on manque d'efficacité. Ça reste un vrai point de travail et c'est embêtant. La deuxième période est plus frustrante, d'un moins bon niveau que ce qu'on voulait produire".

Côté belge, on notera également les 90 minutes disputées par Thomas Meunier sur le flanc droit et la bonne montée de Matias Fernandez-Pardo, à l'assist sur le deuxième but. Au classement, le LOSC prend trois points d'avance sur son adversaire du soir à la quatrième place.