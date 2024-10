Mauvaise nouvelle pour l'Antwerp : un titulaire sera absent pendant quelques semaines !

Mauvaise nouvelle pour l'Antwerp. Mahamadou Doumbia sera absent pendant quelques semaines en raison d'une blessure au dos.

Le week-end dernier, Mahamadou Doumbia était déjà un absent notable pour le match de l'Antwerp contre le Standard. Maintenant, les choses sont plus claires : le médian malien est blessé pour un peu plus longtemps.

Le milieu de terrain de 20 ans ne sera pas non plus présent pour le match de coupe contre le KMSK Deinze. Il souffre d'une blessure au dos et sera absent pendant quelques semaines, rapporte la Gazet van Antwerp.

La blessure serait due à l'intensité des matchs. Le repos semble être la meilleure option pour Doumbia. Sa situation est suivie chaque semaine, affirme-t-on du côté du club.

Mahamdou Doumbia a disputé un total de 25 matchs pour The Great Old. Cette saison, il n'avait pas manqué une seule rencontre, étant titularisé à 11 reprises et marquant un but. Son absence contre le Standard était donc une première.

Doumbia avait quitté le JMG Bamako en septembre 2023 direction les jeunes de l'Antwerp, après un prêt au Danemark depuis son mali natal. Il est intégré à l'équipe A depuis le 1er janvier dernier.