Convoité...et sécurisé : grande nouvelle pour le prodige Konstantinos Karetsas

Le Racing Genk a comblé ses supporters ce lundi. La pépite Konstantinos Karetsas a prolongé son contrat jusqu'en 2027.

A seulement 16 ans, le nom de Konstantinos Karetsas est déjà sur toutes les lèvres à Genk...et même plus. Il est en effet au coeur d'une bataille entre la Belgique et la Grèce en ce qui concerne son futur choix d'équipe nationale.

Mais en attendant cela, le plus important pour lui reste de continuer son éclosion à Genk. Dans cette optique, le club a annoncé la prolongation de son contrat jusqu'en 2027.

"Il s'agit de la plus longue échéance possible pour les joueurs mineurs. Kos s'est fait remarquer la saison dernière avec les jeunes du club en Challenger Pro League. Il est devenu le plus jeune buteur et passeur de l'histoire du football professionnel en Belgique" rappelle Genk via ses canaux officiels.

La D1A pour continuer à grandir...avant la Coupe d'Europe ?

Le jeune talent a déjà réagi brièvement : "Genk, c'est chez moi. Je ressens énormément de confiance de la part du club. C'est donc le meilleur environnement pour moi pour continuer à grandir, près de ma famille. Je veux remporter des trophées avec le Racing et aller en Coupe d'Europe".

Dimitri de Condé est également ravi : "Nous sommes extrêmement heureux de la confiance que Kos accorde à notre club. Il peut performer avec l'équipe et continuer à grandir dans un environnement familier. En tant que Directeur Technique, je ne peux qu'être satisfait d'avoir un joueur comme Kos. Il incarne l'ADN du football attrayant et offensif que nous défendons en tant que club". Pas sûr que les défenseurs de Pro League partagent le même enthousiasme.