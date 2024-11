Frank Lampard sous le charme d'un Diable Rouge : "Il s'est développé sur le tard, mais regardez ses qualités"

Hier, Aston Villa se déplaçait à Tottenham pour l'un des chocs du weekend en Premier League. Présent en tant que consultant, Frank Lampard s'est montré très élogieux envers Amadou Onana.

Quelques jours avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des Champions, Aston Villa s'est incliné 4-1 à Tottenham. Mais derrière la réalité de ce score assez sévère, les Villans ont bien challengé les Spurs, menant 0-1 au repos. Le score était d'ailleurs toujours de 1-1 à l'approche du dernier quart d'heure. Sur le terrain pendant 90 minutes, Amadou Onana a fait partie des meilleurs hommes sur la pelouse.

Le Diable Rouge a disputé un solide match sous les yeux de Frank Lampard. L'ancien entraîneur d'Everton a bien connu Onana à ses débuts en Premier League sous le maillot des Toffees, il est aujourd'hui consultant pour Sky Sports.

"Amadou s'est développé sur le tard, on l'a signé à Everton en sachant qu'il devait encore s'améliorer. Mais on savait qu'il était très bon. Regardez ses qualités, c'est excellent pour un numéro six, il est grand, costaud, pense aussi vers l'avant. On le voit plus encore maintenant à Aston Villa" a-t-il déclaré à l'antenne.

Amadou Onana, un profil fait pour la Premier League ?

"Ca a parfois été dur pour lui chez nous, mais je pense qu'il est au bon endroit, dans la bonne équipe, avec le bon entraîneur pour lui. Il reste un joueur assez jeune, Unai Emery lui apprend encore des choses dans son positionnement" poursuit l'ancien milieu de terrain.

A Aston Villa, Onana a remplacé Douglas Luiz , dans un autre registre : "Il apportait peut-être plus avec sa qualité de passe, c'est quelque chose qu'Amadou peut encore travailler. Mais en matière de gestion, c'est parfait de la part de la direction. Quand tu vois que Douglas Luiz joue à la Juventus, Aston Villa a vraiment transféré intelligemment, Onana a une présence physique tellement impressionnante, que ce soit défensivement ou offensivement".