Une rencontre est prévue entre les supporters, Vandenhaute et Renard - mais ce n'est pas pour tout de suite

Les ultras du RSC Anderlecht sont opposés à l'arrivée d'Olivier Renard et très mécontents de la gestion de Wouter Vandenhaute. Un meeting entre les deux parties est prévu, mais pas dans les jours à venir.

Ce dimanche, la tension n'était finalement pas à son comble au Lotto Park. Après les protestations virulentes qui s'étaient déroulées à Tubize-Braine suite à la nomination d'Olivier Renard au poste de directeur sportif, on s'attendait à de nouvelles démonstrations de mécontentement de la part de la Mauves Army et des South Leaders.

Celles-ci ont bien eu lieu, mais en raison des circonstances, elles ont sonné un peu creux. Une banderole ciblant Wouter Vandenhaute avec humour, une banderole "Renard not welcome" et des chants ciblant les deux dirigeants ont ainsi retenti alors que le score était de 3-0.

En fin de match, plus rien à signaler et durant la rencontre, les ultras mécontents étaient même sifflés et hués par le reste du stade. Bref : Vandenhaute et Renard ont probablement dormi sur leurs deux oreilles. Aucun débordement n'a été à signaler après le match, aucune tension aux abords du stade.

Mais une rencontre entre les supporters, y compris des représentants des groupes d'ultras, et la direction du club est tout de même au programme. Ce sera... le 3 décembre prochain seulement, lors du prochain Fan Council. D'ici là, Anderlecht aura disputé 5 matchs de plus : à Riga, au Cercle de Bruges, contre La Gantoise, contre Porto et à OHL.

Autant dire que Vandenhaute et Renard espéreront que ces cinq prochaines rencontres se déroulent comme la réception du KV Courtrai ce dimanche. La qualification en Europa League pourrait d'ailleurs avoir été acquise, ce qui serait un sacré plus.