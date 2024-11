L'un des grands absents du Hall of Fame ? Enzo Scifo relativise : "Quand on voit les joueurs intronisés..."

Nombre de joueurs légendaires ont été "laissés de côté" lors du gala du Hall of Fame ce lundi. L'une des absences les plus surprenantes est celle d'Enzo Scifo, qui relativisait à notre micro après la cérémonie.

Il faisait partie des grands favoris pour intégrer le Hall of Fame de la Pro League ce lundi. Mais Enzo Scifo, 4 fois champion de Belgique avec Anderlecht, élu meilleur jeune joueur du Mondial 1986 et Soulier d'Or en 1986, est resté aux portes du top 10.

La déception était bien sûr perceptible chez lui après la cérémonie. "Il y a un peu de déception, naturellement. On croit toujours avoir marqué l'histoire à sa manière. Mais tous les joueurs ici présents l'ont fait", relativisait l'ancien meneur de jeu du RSCA. "Quand on voit les joueurs intronisés, il n'y a pas de déception, que du respect".

Scifo a probablement payé le fait que le Sporting d'Anderlecht dispose de 6 nominés, et donc que les votes se soient dispersés entre les joueurs. Des légendes telles que Franky Vercauteren et Rob Rensenbrink, par exemple, sont également passés à côté du Hall of Fame. "C'est peut-être bien ça, oui", souriait-il. "Je resterai toujours reconnaissant à Anderlecht d'avoir lancé une carrière qui m'a fait rentrer dans l'histoire du football belge".

Ce Hall of Fame, Enzo Scifo n'en avait d'ailleurs pas entendu parler jusqu'à assez récemment. "Je n'ai pas voté, je ne savais même pas que ça existait, on ne m'a prévenu qu'il y a peu de temps. C'est une belle initiative, les joueurs qui ont fait l'histoire méritent d'être mis à l'honneur".

Et comme, chaque année, il y aura deux nouveaux intronisés, ce n'est pas trop tard pour celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur belge de l'histoire. "Ce n'est jamais trop tard (sourire). Mais même si ce n'est pas le cas... Vous savez, c'est à mon image aussi, je suis quelqu'un de discret. Je reste égal à moi-même, j'ai toujours été comme ça et c'est comme ça que je me suis imposé dans ma carrière", conclut Enzo Scifo, beau joueur.