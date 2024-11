Une légende de Chelsea impressionnée par Roméo Lavia

Roméo Lavia a été encensé par John Obi Mikel. La légende des Blues parle du duo exceptionnel qu'il forme avec Moisés Caicedo.

De retour de blessure le 28 septembre dernier face à Brighton, Roméo Lavia séduit par son niveau de jeu en Premier League. Le Diable Rouge forme un duo exceptionnel avec Moisés Caicedo. Dans son podcast, la légende de Chelsea, John Obi Mikel, l'a bien fait remarquer.

"Le duo entre Roméo Lavia et Moisés Caicedo est parfait, il y a plus de solidité et d'équilibre dans l'équipe," explique l'ancien coéquipier d'Eden Hazard.

"Il n'y a pas d'injustice, tout le monde peut le voir. Enzo Fernandez doit améliorer ses performances s'il veut faire partie de l'équipe."

Pour le moment, cette saison, l'ancien Mauve n'a disputé que 5 rencontres pour une petite passe décisive. Lavia espère bien être désormais épargné par les blessures et continuer à performer.

Ce jeudi, Chelsea affrontera Noah en Ligue Conférence. Mais le joueur belge ne sera pas de la partie. En effet, il n'a pas été inscrit sur la liste de son équipe pour cette compétition. Espérons tout de même que si les Blues vont plus loin, il pourra intégrer le groupe.