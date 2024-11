La sélection de Tedesco, c'est déjà demain : voici quelques surprises qui pourraient avoir une carte à jouer

Plus que quelques heures avant la nouvelle liste de Domenico Tedesco. Le dernier rassemblement de l'année nous vaudra-t-il de nouveaux appelés ?

Malgré trois rassemblements en trois mois, Domenico Tedesco continue à tirer de nouveaux lapins de son chapeau dès que l'occasion se présente. Il faut le lui laisser, le sélectionneur n'hésite jamais à faire souffler un vent de fraicheur sur le groupe. Il a d'ailleurs assumé que ces matchs de Ligue des Nations servaient avant tout à tester des choses en vue des matchs de qualification ou même de la prochaine Coupe du Monde.

C'est ainsi que contre l'Italie et la France, Maarten Vandevoordt, Matte Smets, Malick Fofana et Cyril Ngonge ont été appelés pour la première fois, Ortwin De Wolf a aussi goûté à cet honneur en rejoignant le groupe par la suite. Verrons-nous encore de nouvelles têtes ?

Les yeux se tournent prioritairement vers le poste d'arrière droit. Thomas Meunier est blessé, Timothy Castagne revient à peine dans le parcours après une blessure et un début de saison difficile, tandis que Zeno Debast n'a pas vraiment convaincu à un poste qui n'est pas le sien. Les noms de Killian Sardella et Joaquin Seys sont ainsi évoqués, le premier figurant d'ailleurs dans la présélection de Tedesco malgré l'intérêt de la fédération camerounaise.

Lavia, déjà incontournable ?

L'un des autres joueurs les plus évoqués n'est autre que Roméo Lavia. Le milieu de terrain de 20 ans avait été repris lors de la toute première sélection post-Roberto Martinez, jouant dix minutes lors de la fameuse victoire en Allemagne, mais n'est plus réapparu depuis. Ses blessures à répétition en sont évidemment la cause. Mais maintenant qu'il peut enfin enchaîner et se révéler avec Chelsea, il serait étonnant de ne pas assister à son retour.

Autre abonné à l'infirmerie sur le retour, le cas d'Ameen Al-Dakhil sera à surveiller. Le défenseur de Stuttgart a rejoué pour la première fois depuis février le weekend dernier. Un retour en sélection apparaîtrait prématuré mais Tedesco n'a jamais caché qu'il en était un grand fan, mentionnant spontanément son nom et regrettant son absence au moment de dévoiler sa liste pour l'Euro. Il pourrait profiter de l'occasion pour continuer à l'intégrer au groupe, pour la première fois depuis un an.

Toujours dans le secteur défensif, Matteo Dams a aussi une carte à jouer. Sa polyvalence rappelle un certain Arthur Theate. Défenseur central de formation, c'est au poste d'arrière gauche qu'il s'impose depuis le début de saison au PSV. Comme Seys, son éclosion au plus haut niveau est toute récente. Mais le révélateur que représente la Ligue des Champions a, là aussi, fourni quelques garanties, notamment à l'occasion de son match plein contre le PSG.

© photonews

Mais le secteur pour lequel le vivier reste le plus dense reste celui des ailiers. Après avoir appelé Julien Duranville et Malick Fofana cet automne, Domenico Tedesco pourrait intégrer un autre représentant de cette relève qui pense à percuter sur son flanc. A ce titre, Mika Godts semble partir avec un avantage sur Samuel Mbangula.

L'ancienne pépite de Genk n'en finit plus de surprendre avec l'Ajax. Encore auteur du but décisif dans le match au sommet contre le PSV il y a quelques jours, il est un danger permanent en Eredivisie. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il n'a encore jamais évolué chez les Diablotins. Mais il ne semble désormais plus très loin de faire le grand saut directement chez les grands.

© photonews

Jusqu"ici, tous les noms cités sont des joueurs évoluant à l'étranger. Il faut dire que notre bonne vieille Pro League n'est que peu représentée dans les listes de Tedesco. Charles Vanhoutte l'a lui-même formulé : s'il veut un jour intégrer le noyau des Diables, il devra partir à l'étanger.

Mais s'il fallait mettre une petite pièce sur un joueur issu de notre championnat domestique, elle irait sur Mario Stroeykens. Sur sa lancée de sa bonne fin de saison dernière, Super Mario prend de plus en plus de responsabilités à Anderlecht (3 buts et 6 assists) et se montre consistant.

Pour savoir si Domenico Tedesco reprendra l'un de ces jeunes prometteurs, rendez-vous demain dès 10 heures pour sa traditionnelle conférence de presse.