Killian Sardella présélectionné par Tedesco : il s'exprime sur son choix futur entre la Belgique et le Cameroun

Killian Sardella figure dans la présélection de Domenico Tedesco. Fera-t-il partie du groupe appelé ce vendredi ?

Cette semaine, Killian Sardella était au centre des discussions. Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, il a ainsi évoqué son futur choix de sélection, et notamment le fait que le Cameroun était une option de par sa mère (lire ici).

Quelques heures plus tard, on apprenait qu'il figurait en réalité dans la présélection de Domenico Tedesco. Ce vendredi, on saura s'il sera appelé pour de bon ; en attendant, Sardella s'est exprimé en conférence de presse à ce sujet depuis Riga.

"J'étais un peu surpris. Bien sûr, mes performances l'année passée et cette saison m'ont valu cet honneur et je pense que c'est assez mérité. On verra si j'y suis ce vendredi mais j'en serais très heureux", se réjouit Killian Sardella.

Priorité aux Diables Rouges

Par le passé, le nom du back droit d'Anderlecht était cité, surtout au vu des difficultés de Tedesco à ce poste (Castagne hors-forme, Meunier souvent blessé). "Bien sûr, c'était une petite déception de ne pas avoir été appelé. Mais je jouais en U21, j'y ai été capitaine et c'était une fierté pour moi", relativise-t-il.

Si Domenico Tedesco l'appelle bel et bien ce vendredi, il grillera la politesse au Cameroun de Marc Brys. "Mais je n'ai pas encore eu de contact avec le sélectionneur camerounais. Mon agent a été en contact avec la fédération, oui", reconnaît Sardella. "C'est une fierté d'être considéré par cette grande nation du football africain, qui joue chaque fois la CAN, la Coupe du Monde. Ca fait réfléchir".

Mais cette réflexion ne durerait pas longtemps en cas d'appel du sélectionneur belge. "J'ai grandi en Belgiique, j'ai fait toutes mes catégories d'âge ici... Mon rêve, c'est de jouer pour la Belgique", assure l'Anderlechtois. "Ma maman serait-elle déçue ? Ce serait un rêve que je joue pour n'importe laquelle des deux sélections pour elle. Elle veut juste le meilleur pour moi".