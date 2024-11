"Peut-être que je serai un Diable Rouge un jour" : Charles Vanhoutte, un futur international belge ?

Charles Vanhoutte revient sur son début de saison réussi et les ambitions de l'Union en Europa League. Il évoque également son rêve de devenir un jour Diable Rouge.

Charles Vanhoutte s'est confié après son début de saison réussi. Malgré le fait que son équipe ne performe pas forcément, le milieu de terrain peut se dire satisfait sur le plan personnel.

Ce jeudi soir, l'Union Saint-Gilloise affrontera la Roma. Le natif de Courtrai aborde cette future rencontre : "La Roma est un club avec une grande histoire. Même s’il n’est pas bien classé en championnat et qu’il n’a pris que quatre points sur neuf en Europe, cela reste le top. Ce sera un beau défi."

"On sait qu’on doit gagner. Et c’est bizarre de se dire ça alors qu’on va affronter la Roma. On n’a pris qu’un point en trois matches, ce n’est pas assez. Surtout quand tu vois les adversaires qu’on a affrontés," souligne le joueur au micro de Le Soir.

D'un point de vue personnel, Vanhoutte est dans la forme de sa vie : "En fait, c’est paradoxal. On est 10e en championnat et on n’a qu’un point sur neuf en Europe. Mais je trouve que je joue le meilleur football de ma carrière. C’est frustrant : je joue mieux que l’an passé, mais les résultats sont moins bons."

Vanhoutte en équipe nationale ?

Vanhoutte sera-t-il un jour Diable Rouge ? L'ancien Brugeois y croit : "Peut-être qu’à un moment donné, oui. Mais cela dépendra de beaucoup de choses. […] En tout cas, je n’ai jamais été dans la présélection."

"Je pense que si je veux vraiment être considéré comme un candidat pour les Diables, je dois aller à l’étranger. Parce qu’il n’y a pas beaucoup de joueurs du championnat belge qui jouent en équipe nationale."